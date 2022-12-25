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Gomis varsa yaslan arkana! 37 yaşındaki gol makinesi tarih yazdı

Spor Haberleri

Gomis varsa yaslan arkana! 37 yaşındaki gol makinesi tarih yazdı

Galatasaray-İstanbulspor maçında 37 yaşındaki Gomis'in performansı damga vurdu. İlk yarıda peş peşe 2 gol atan Gomis, Galatasaray adına ilkleri başardı.

Sarı-Kırmızılıları Bafetimbi Gomis taşıyor. Geçen sezonun devre arasında transfer edilen 37 yaşındaki forvet, şu anda Galatasaray'ın en golcü futbolcusu.

Maça hızlı giriş yapan Gomis, 15. dakikada Sacha Boey'in ortasına vurdu ancak top direkten döndü. Aynı dakika içerisinde köşe vuruşunda düzgün bir kafa vuruşu yapan Gomis takımını öne geçirdi. 31. dakikada ise kale sahası içinde bomboş kalan Gomis, yaptığı kafa vuruşuyla yine direğe takıldı.

Gomis varsa yaslan arkana! 37 yaşındaki gol makinesi ilkleri başardı

37 yaşındaki yıldız, 37. dakikada ise yine köşe vuruşunda boşa çıktı ve kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Gomis, ilk 37 dakikada 2 gol attı, 2 kez direğe takıldı. Gomis de 1 net pozisyon kaçırdı.

Gomis, 2014/2015'ten bu yana bir Süper Lig maçında 2 ve üstü kafa golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. Galatasaray, Gomis'le birlikte 10 ay sonra köşe vuruşundan gol buldu. 14 maç, 8 gol ve 2 asist üreten Gomis, şu anda Galatasaray'ın en golcü futbolcusu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Bafetimbi Gomis Galatasaray Spor Haberler

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