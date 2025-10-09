Haberler

Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu'na tepki: Seni besleyen eli vurma

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu'na tepki: Seni besleyen eli vurma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından milli oyuncunun açıklamalarına tepki gösterdi. Fatih Terim ve Okan Buruk'u hatırlatan Gomis, Kerem için Fransızca'da yer alan bir sözü kullanarak, 'Seni besleyen eli vurma' diye. Sizi alt liglerden alan büyük kulüpler sayesinde vitrine çıkıyorsunuz.'' dedi.

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Bafetimbi Gomis, SporON Youtube kanalında bir programa katılarak eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.

GOMIS'TEN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Gomis, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Galatasaray'la ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını kaldırması ve ''Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim.'' sözlerini sarf etmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

''SENİ BESLEYEN ELİ VURMA''

Fransız futbolcu Gomis, milli oyuncunun söylediklerine katılmadığını ifade ederek, ''Kerem Aktürkoğlu'nun söylediklerinde katılmadığım bazı noktalar var. Fransızca'da bir söz vardır, 'Seni besleyen eli vurma' diye. Sizi alt liglerden alan büyük kulüpler sayesinde vitrine çıkıyorsunuz.'' dedi.

''GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLADI''

Sözlerine devam eden Gomis, "Fatih Terim ve Okan Buruk onun gelişimlerine katkı sağladı. Bu geçiş daha iyi yapılabilirdi açıklama olarak." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Dünyanın beklediği açıklama Hamas'tan geldi! Gözler şimdi İsrail'de
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı

Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek sayıp uyardı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Elin gavuru bile daha vefalı, daha ..... boşluğu doldurun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
206 bin kişinin emekliliği iptal edildi

206 bin kişinin emekliliği iptal edildi
Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı

Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek sayıp uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.