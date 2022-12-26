Gomis'ten çarpıcı ekonomi yorumu: Hepimiz zor günlerden geçiyoruz

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Gomis'in, İstanbulspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu lider oldukları maçın ardından "Hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Buna rağmen taraftarlarımız paralarını harcayıp buraya geliyorlar. Karşılığını vermemiz lazım" açıklamasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u Gomis'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Galatasaray, 662 gün sonra Süper Lig'de liderlik koltuğuna yükseldi. Takımını liderliğe taşıyan Gomis'ten maç sonu dikkat çeken bir açıklama geldi.

"PARALARINI HARCIYORLAR"

37 yaşındaki golcü taraftarın zor şartlarda maça gelmek için harcama yaptığını belirterek, "Şu anda hepimiz zor günlerden hepimiz geçiyoruz. Buna rağmen paralarını ödeyip buraya geliyorlar. Dolayısıyla bizim de karşılığını vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.