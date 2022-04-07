Gomis'ten bomba plan! Nonda'yı geçerse Kadıköy'de maske takıp sevinecek
- Güncelleme:
Galatasaray'da 37 kez ağları sarsan Fransız forvet, Kadıköy'de 1 gol daha atması halinde Nonda'yı yakalayacak. Sonra da aslan maskesi takıp sevinecek.
2017-2018 sezonunda attığı 29 golle Galatasaray'ı şampiyon yapan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'yi boş geçmişti. Sabah'ın haberine göre; O dönem derbide gol atsaydı tekmeliğinin içine sakladığı aslan maskesini takacak Gomis, Kadıköy'de hayalini kurduğu sevinci 4 yıl sonra gerçekleştirme fırsatı yakaladı.
NONDA'YI GEÇECEK
Mohamed'in yokluğunda ilk 11'de olacak Fransız forvet, takım arkadaşlarını dev maça motive ediyor. Galatasaray kariyerinde toplam 37 gole imzasını koyan Gomis, Fenerbahçe'ye gol atarsa Nonda'yı yakalayacak. Bu sezon 3'ü penaltıdan 5 kez ağları sarsan 36 yaşındaki santrfor, Galatasaray kulüp tarihinde en skorer 8. yabancı oyuncu konumunda.
Galatasaray'ın en golcü yabancıları:
- Hagi 73
- Baros 61
- Prekazi 49
- Sneijder 46
- Hodzic 40
- Nonda 38
- Kovaçevic 38
- Gomis 37
- Feghouli 35
- Jardel 34