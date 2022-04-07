Gomis'ten bomba plan! Nonda'yı geçerse Kadıköy'de maske takıp sevinecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gomis'ten bomba plan! Nonda'yı geçerse Kadıköy'de maske takıp sevinecek

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray'da 37 kez ağları sarsan Fransız forvet, Kadıköy'de 1 gol daha atması halinde Nonda'yı yakalayacak. Sonra da aslan maskesi takıp sevinecek.

2017-2018 sezonunda attığı 29 golle Galatasaray'ı şampiyon yapan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'yi boş geçmişti. Sabah'ın haberine göre; O dönem derbide gol atsaydı tekmeliğinin içine sakladığı aslan maskesini takacak Gomis, Kadıköy'de hayalini kurduğu sevinci 4 yıl sonra gerçekleştirme fırsatı yakaladı.

Gomis'in hedefi Nonda'yı geçmek! Kadıköy'de gol atarsa maskeyle sevinecek

NONDA'YI GEÇECEK

Mohamed'in yokluğunda ilk 11'de olacak Fransız forvet, takım arkadaşlarını dev maça motive ediyor. Galatasaray kariyerinde toplam 37 gole imzasını koyan Gomis, Fenerbahçe'ye gol atarsa Nonda'yı yakalayacak. Bu sezon 3'ü penaltıdan 5 kez ağları sarsan 36 yaşındaki santrfor, Galatasaray kulüp tarihinde en skorer 8. yabancı oyuncu konumunda.

Galatasaray'ın en golcü yabancıları:

  1. Hagi 73
  2. Baros 61
  3. Prekazi 49
  4. Sneijder 46
  5. Hodzic 40
  6. Nonda 38
  7. Kovaçevic 38
  8. Gomis 37
  9. Feghouli 35
  10. Jardel 34

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Bafetimbi Gomis, Shabani Nonda, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title