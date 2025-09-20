Gomeda Ultra Valley Trail Koşusu Nevşehir'de Başladı

Nevşehir'de düzenlenen ve 5 ülkeden 187 sporcunun katıldığı Gomeda Ultra Valley Trail Koşusu başladı.

Sporcular, yarış için Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde bir araya geldi.

Yarışmanın startını Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun ve il protokolü verdi.

Sporcular, Gomeda Vadisi, Ayvalı, Bahçeli, Cemil, Damsa'dan geçiş yaparak tekrar Mustafapaşa'daki bitiş noktasına kadar ter dökecek.

Beş farklı kategoride yarışan sporcular, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarla kaplı vadiler, yerleşim yerleri ve tepeleri kapsayan inişli çıkışlı güzergahları lider tamamlayabilmek için çaba harcayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen Gomeda Ultra Valley Trail Koşusu kapsamında akşam Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni düzenlenecek.