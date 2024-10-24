Golün iptal olduğunu gören Kerem Aktürkoğlu Halil Umut Meler ile tartıştı

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Feyenoord'a 3-1 mağlup oldu. Maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'in 3 golü iptal etmesi geceye damga vurdu.

MELER İLE AKTÜRKOĞLU TARTIŞTI

58 dakikada tam 3 golü iptal eden Meler, Benfica'da forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'ndan da tepki gördü. İlk yarıda son bölümüne girilirken 41. dakikada ise Benfica'da Pavlidis topu ağlara gönderdi ve takımına beraberliği getirdi. Pavlidis'in golü öncesinde Kerem Aktürkoğlu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Aktürkoğlu bu karar sonrası Halil Umut Meler ile kısa süreli tartışma yaşadı.

İşte o anlar;