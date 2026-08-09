Gol Sevinci Sakatlattı: Tünele Düştü, Golü İptal Oldu
Brezilya Serie A'da Coritiba'lı Jacy Maranhao, attığı golün sevinciyle reklam panosundan atlayıp soyunma odası tüneline düştü. Sakatlanan oyuncu oyundan çıktı, golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Maçı Coritiba 2-1 kazandı.
Brezilya Serie A Ligi'nde Coritiba ve Chapecoense arasında oynanan maçta attığı golün sevincini yaşayan Coritiba oyuncusu Jacy Maranhao, reklam panolarından atlayıp soyunma odası tüneline düşerek sakatlandı. Maranhao, oyundan çıkmak zorunda kalırken attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Brezilya Serie A Ligi'nin 22. haftasında Coritiba ile Chapecoense karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını Coritiba, 2- 0 önde tamamladı. İkinci yarının başında ise uzun süre akıllardan çıkmayacak olay yaşandı.
Coritibalı oyuncu Jacy Maranhao, ikinci yarının başında takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Golün sevincini yaşamak için kale arkasındaki reklam panolarının üstünden atlayan Jacy, soyunma odası tüneline düştü. Olayın ardından sakatlanarak oyundan çıkan oyuncunun attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Ev sahibi Coritiba, müsabakayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.