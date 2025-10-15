Golden Boy'da Türk rüzgarı! İki yıldızımız son 25'te

Tuttosport tarafından düzenlenen ve Avrupa futbolunun en prestijli genç futbolcu ödüllerinden Golden Boy 2025 için finale kalan 25 isim belli oldu.

İKİ TÜRK İSİM BİRDEN

Golden Boy 2025'te Türkiye'yi iki yıldız birden temsil etti. Juventus'un lideri Kenan Yıldız ile Real Madrid forması giyen Arda Güler, Avrupa futbolunun geleceğini şekillendirmesi beklenen isimler arasında yer aldı.

Kasım ayında kazananın açıklanacağı Golden Boy 2025'te finale kalan 25 isim şöyle;