Golden Boy'da Türk rüzgarı! İki yıldızımız son 25'te
Golden Boy'un son 25 adayı açıklandı. Milli futbolcularımız Kenan Yıldız ve Arda Güler, Golden Boy ödülünde son 25 oyuncu arasında yer aldı.
Tuttosport tarafından düzenlenen ve Avrupa futbolunun en prestijli genç futbolcu ödüllerinden Golden Boy 2025 için finale kalan 25 isim belli oldu.
İKİ TÜRK İSİM BİRDEN
Golden Boy 2025'te Türkiye'yi iki yıldız birden temsil etti. Juventus'un lideri Kenan Yıldız ile Real Madrid forması giyen Arda Güler, Avrupa futbolunun geleceğini şekillendirmesi beklenen isimler arasında yer aldı.
Kasım ayında kazananın açıklanacağı Golden Boy 2025'te finale kalan 25 isim şöyle;
- Pau Cubarsí (FC Barcelona)
- Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
- Dean Huijsen (Real Madrid CF)
- Kenan Yıldız (Juventus FC)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC)
- Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain FC)
- Arda Güler (Real Madrid CF)
- Franco Mastantuono (Real Madrid CF)
- Ethan Nwaneri (Arsenal FC)
- Jorrel Hato (Chelsea FC)
- Geovany Quenda (Sporting CP)
- Estevão (Chelsea FC)
- Leny Yoro (Manchester United FC)
- Senny Mayulu (Paris Saint-Germain FC)
- Nico O'Reilly (Manchester City FC)
- Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
- Victor Froholdt (FC Porto)
- Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur)
- Archie Gray (Tottenham Hotspur)
- Mamadou Sarr (RC Strasbourg)
- Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)
- Francesco Pio Esposito (Inter FC)
- Rodrigo Mora (FC Porto)
- Giovanni Leoni (Liverpool FC)
- Aleksandar Stankovic (Club Brugge)