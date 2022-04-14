Gölcük'te 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölcük'te 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Gölcük'te 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı

Gölcük Belediyesi'nin futbol tutkunlarını bir araya getirdiği 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Gölcük Belediyesi'nin futbol tutkunlarını bir araya getirdiği 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı.

Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda çekişmeli maçlar başladı. Gölcüklü futbol tutkunlarının oluşturduğu 12'şerli 16 takımda 192 sporcunun katılım sağladığı turnuva, Değirmendere Stadı'nda Carver Spor - FC Uncu maçıyla başladı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilk maçta başlama vuruşunu yaptığı turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Her yıl yoğun katılımın olduğu Gölcük Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası bu yıl da futbol tutkunlarını bir araya getirdi. Profesyonel futbolcuların katılım sağlayamadığı turnuvada; 12'şer oyuncudan oluşacak takımlar, en büyük 1986 doğumlu oyunculardan oluşturuldu. - KOCAELİ

Gölcük'te 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı

Gölcük'te 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı

Gölcük'te 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gölcük Belediyesi, Gölcük, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title