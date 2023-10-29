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Gölcük İhsaniye, Darıca Çınaraltı Gençlik'i 3-0 mağlup etti

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Gölcük İhsaniye ve Darıca Çınaraltı Gençlik arasında oynanan maçı Gölcük İhsaniye 3-0 kazandı. Maçın hakemleri Ümit Akman ve Ayla İğdeli oldu. Maç süresi ise 65 dakika sürdü.

0 mağlup etti.

Hakemler: Ümit Akman, Ayla İğdeli

Gölcük İhsaniye: İremnur Akgüneş, Zehra Öksüz, Buse Özden, Merve Girgin, Selin Dede, Burcu Geyik, Ebrar Uzuner, Ayşe Nida Tümsek, Sinem Şenol, Öznur Var, Aslı Türker, Damla Tilki

Darıca Çınaraltı Gençlik: Aleyna Sağlıcak, Şevval Naz Bulut, Doğa Akgün, Edanur Koç, Gamze Özbayrak, Bahar Yılmaz, Nisa Tanyıldız, Gizem Çağırıcı, Jülide Veyseli, Irmak Ar, Zehra Köse, Deniznaz Ceylan

Setler: 25-13, 25-13, 25-9

Süre: 65 dakika - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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