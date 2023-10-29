Haberler ›› Spor ›› Gölcük İhsaniye, Darıca Çınaraltı Gençlik'i 3-0 mağlup etti

Gölcük İhsaniye, Darıca Çınaraltı Gençlik'i 3-0 mağlup etti

Gölcük İhsaniye ve Darıca Çınaraltı Gençlik arasında oynanan maçı Gölcük İhsaniye 3-0 kazandı. Maçın hakemleri Ümit Akman ve Ayla İğdeli oldu. Maç süresi ise 65 dakika sürdü.