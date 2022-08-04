Golcü transferi için düğmeye basan Fenerbahçe'nin hedefinde Maxi Gomez var

Jorge Jesus yönetiminde kadroya son dokunuşları yapan Fenerbahçe, forvet transferine kilitlendi. İyi bir golcüyü takıma kazandırmak için yoğun çaba harcayan sarı-lacivertlilerde hedeflerden biri de Valencia'da top koşturan Maxi Gomez.

FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU

Sporx'in haberine göre, Fenerbahçe, bonservisi Valencia'da olan Maxi Gomez için girişimde bulundu. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Arjantinli ismin şartlarını sordu. Valencia'nın 2019 yılında Celta Vigo'dan 14,5 milyon euyra transfer ettiği Maxi Gomez, geçen sezon 29 lig maçında 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

VALENCIA, 12 MİLYON EURO BEKLİYOR

Öte yandan İspanyol basını, Valencia'nın Maxi Gomez için 12 milyon euro bonservis bedeli beklediğini öne sürdü. Fenerbahçe'nin Maxi Gomez için Valencia'dan alacağı ilk cevaba göre, bu transfer için görüşmelerin sürmesi ya da sonlanmasına karar verilecek.