Golbolde hedef, Los Angeles 2028 kotasını Çin'de almak

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım: - "Engelli bireylere ve engelli spor branşlarına yönelik var gücümüzle, gece gündüz demeden gençlerimize hizmet ediyoruz. Bunun ardından da büyük başarılar geliyor" - "Şu anda yaklaşık 5000 aktif sporcumuz var, bu büyük bir başarı. Her geçen gün lisanslı sporcu sayımızı artırmakla birlikte kulüp sayımızı da artırıyoruz"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Çin'de 6-16 Haziran'da düzenlenecek Dünya Golbol Şampiyonası'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde şampiyon olarak olimpiyat kotasıyla dönmek istediklerini belirtti.

Ayhan Yıldırım, KOnya'da düzenlenen Yeşilay Gençler Türkiye Golbol Şampiyonası'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Golbol branşında dünya markası haline geldiklerini vurgulayan Yıldırım, "Kadın Golbol Milli Takımı, üst üste üç kez paralimpik şampiyonluk unvanı almış bir takım. Bunun dünyada eşi benzeri yok. 2025'te hem kadın hem erkek golbol milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu." dedi.

Yıldırım, Kazakistan'da aralık ayında düzenlenecek Dünya Golbol Şampiyonası'na da en iyi şekilde hazırlanacaklarını anlattı.

Kazakistan'daki şampiyonadan önce daha önemli hedeflerinin olduğuna işaret eden Yıldırım, "Milli takımımız, Çin'de 6-16 Haziran'da Dünya Şampiyonası'na katılacak. Sürekli kamp halindeyiz. Şampiyonada hedefimiz, yine hem kadın hem erkeklerde dünya şampiyonu olarak Los Angeles Paralimpik Oyunları kotası almak." diye konuştu.

"Yaklaşık 5000 aktif sporcumuz var"

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle sunulan olanaklar sayesinde "engel tanımadıklarını" vurguladı.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Engelli bireylere ve engelli spor branşlarına yönelik var gücümüzle, gece gündüz demeden gençlerimize hizmet ediyoruz. Bunun ardından da büyük başarılar geliyor. Şu anda yaklaşık 5000 aktif sporcumuz var, bu büyük bir başarı. Her geçen gün lisanslı sporcu sayımızı artırmakla birlikte kulüp sayımızı da artırıyoruz. Federasyonumuzun, bakanlığımızın verdiği imkanlarla teknik malzemelerin tamamını biz karşılıyoruz. Şu anda bütün kulüplerimizin golbol kalesi, topu ve gözlüğü temin edilmiş durumda."

Kaynak: AA / Savaş Güler
