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Golbol Milli Takımlarının Başarısı Gazzeli Çocuklara Armağan Edildi

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Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nda birinci ve 3. olan kadın ve erkek milli takımları, başarılarını Gazzeli çocuklara ithaf etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Murat Aksu, sporcuları Atatürk Havalimanı'nda coşkuyla karşıladı.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nda, birinci ve 3. olan kadın ve erkek milli takımları başarılarını Gazzeli çocuklara armağan etti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Golbol Kadın Milli Takımımız, İsrail'i mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olurken, Erkek Milli Takımımız da aynı rakibi yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Her iki takımımız, kazandıkları bu önemli zaferleri Gazzeli çocuklara ithaf ettiler, anlamlı bir dayanışma mesajı gönderdiler. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Murat Aksu, bu kahraman sporcularımızı Atatürk Havalimanı'nda coşkuyla ve gururla karşıladı." ifadeleri yer aldı.

Havalimanında açıklamada bulunan Murat Aksu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul Havalimanı'na bir uçak indi... Bu uçak takım sporları tarihimizin en başarılı sporcularını taşıyordu. Zaferlerine yeni zaferler ekleyen Golbol Kadın Milli Takımımız ve onlarla birlikte Avrupa 3.'sü olan Golbol Erkek Milli Takımımızdı. Hem de ne şampiyonluk. Finalde her iki takımımız da İsrail'i yenmiş, bu zaferi Gazzeli çocuklara armağan etmişlerdi. Zaferleri kadar büyük yürekleri olan bu sporcuları karşılamak bizim için büyük bir şanstı. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır çocuklar. İyi ki bu ülkenin kahraman sporcularısınız, iyi ki bu sporcularla bir aradayız."

Kaynak: AA / Spor

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