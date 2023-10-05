Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret etti

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gölbaşı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret etti. Şimşek, futbolcularla antrenmana çıkarken, bugüne kadar verdikleri destekleri sürdüreceklerini söyledi.

Ramazan Şimşek, göreve geldiği ilk gün söz verdiği gibi Gölbaşı'nı tarım kenti, turizm kenti, öğrenci kenti, sanayi kenti ve sporun kenti yapmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu şiarla Uluslararası Bilardo Kompleksi, Buz Pateni, Dağcılık, Çim Saha, Halı Saha, Yüzme salonları gibi tesisleri Gölbaşı'na kazandıran Başkan Ramazan Şimşek, hem ilçedeki gençlerin spora yönlenmesini hem de binlerce sporseverin Gölbaşı'na gelmesini sağladı.

Başkan Ramazan Şimşek, kadın futboluna verdiği önemle de dikkatleri üzerine çekti. Gölbaşı Belediye Spor Kadın Futbol takımı Başkan Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte basamakları bir bir tırmanmayı başardı. Yeni sezon öncesi de hedefe Süper Lig'i koydu. Hazırlıklarını Gölbaşı Belediyesi Spor Tesisleri'nde sürdüren kadın futbol takımını, Başkan Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı İbrahim Karagöz'le birlikte ziyaret etti.

Kadın futbol takımının Gölbaşı'nın göz bebeği olduğunu vurgulayan Başkan Şimşek, yeni sezon öncesi başarılar diledi. Daha sonra Gölbaşı Belediye Spor'un formasını giyen Başkan Şimşek kadın sporcularla birlikte antrenman yaptı. Antrenman sonrası kadın futbolcularla saha ortasında bir süre sohbet eden Başkan Şimşek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Sporcularımızın yanındayız"

"Sporcularımızla birlikte olmak, onların azmi ve hedeflerine olan inançları bizlere de enerji veriyor" diyen Başkan Şimşek, "Büyük Gölbaşı ailesi olarak takımımızı maçlarda desteklersek, birlikte büyük başarılar elde edeceğimize eminim. Kadın sporcularımıza güveniyor, Süper Lig'e çıkma hedefimize birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Spor Kenti Gölbaşı'mızda her dalda, her alanda sporun ve sporcularımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA