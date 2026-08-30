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Real Madrid 4-0 Malaga: Arda Güler Golle Kapattı

Real Madrid 4-0 Malaga: Arda Güler Golle Kapattı
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La Liga’nın 3. haftasında Real Madrid, evinde Malaga’yı 4-0 mağlup ederken, gol perdesini Arda Güler kapattı.

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, evinde Malaga'yı 4-0 mağlup ederken, gol perdesini Arda Güler kapattı.

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Malaga'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve 9 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jude Bellingham, 26. dakikada Alfonso Herrero (Kendi kalesine), 30. dakikada Kylian Mbappe 90+1. dakikada Arda Güler attı. Maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu, 86. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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