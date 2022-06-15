Gol olup yağdılar! İtalya, Almanya karşısında neye uğradığını şaşırdı
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti. Panzerler bu sonuçla puanını 6 yaparak 2. sıraya yükseldi. İtalya ise 5 puanla 3. sırada kaldı.
Almanya ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup dördüncü maçında Borussia-Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Panzerler 5-2 kazandı ve grupta puanını 6'ya yükseltti.
WERNER 2 DAKİKADA 2 GOL ATTI
Karşılaşmada Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kimmich, 45+4. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan, 51. dakikada Thomas Müller ve 68. ila 69. dakikada Timo Werner kaydetti. İtalya'nın golleri ise 78. dakikada Gnonto ve 90+4. dakikada Bastoni'den geldi.
ALMANYA GRUPTA 2. SIRAYA YÜKSELDİ
Almanya bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek Macaristan'ın arkasından 2. sıraya yerleşti. İtalya ise 5 puanla 3. sırada kaldı.
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