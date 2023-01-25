Gol makinesi Borini'ye Süper Lig'in üç devinden teklif! Fenerbahçe'nin önerisi çok konuşulur

Karagümrük'ün yıldızı Borini için Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe teklif yaptı. Sarı-Lacivertliler 4,25 milyon euroya bonservisini aldığı Bruma'yı takasta önerdi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te bu sezon fırtınalar estiren 31 yaşındaki İtalyan kanat-forvet, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi peşine taktı.

12 GOL 7 ASİST

Bu sezon Karagümrük'le ligde 18 maça çıkan Borini 12 gol kaydetti, 7 asist üretti. Türkiye Kupası'nda çıktığı 1 maçta da 1 kez ağları sarstı.

TEKLİFLER ORTAYA ÇIKTI

Başakşehir, sezon sonu mukavelesi dolacak Borini için Karagümrük'e 500 bin euro önerdi. Fenerbahçe ise Bruma'nın bonservisini vermeyi teklif etti. Beşiktaş'ın teklifiyle ilgili henüz net bir bilgi yok.

KARAGÜMRÜK SICAK BAKMIYOR

Karagümrük, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin yaptığı tekliflere sıcak bakmadı. 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 2,5 milyon euro. Haziran ayında kontratı bitecek futbolcunun hangi Süper Lig devine gideceği merak konusu oldu.