Gol kralı Kayseri Atletikspor’da

Kayseri Atletikspor, son olarak Döğergücü FK forması giyen Yusuf Kenan Karabulut'u kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor, geride kalan sezon 20 golle gol kralı olan 2004 doğumlu Yusuf Kenan Karabulut'u kadrosuna kattı. 2026-2027 sezonunda başarılı olmak isteyen Kayseri Atletikspor hem iç transferde hem de dış transferde kadrosuna önemli isimleri katmaya devam ediyor. Döğergücü FK forması ile gol kralı olan ve birçok takımın transfer listesinde yer alan Yusuf Kenan Karabulut tercihini Kayseri Atletikspor'dan yana kullandı.

Kayseri Atletikspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Yusuf Kenan Karabulut. Kulübümüz A futbol takımı kadro çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme'de gol kral olan 2004 doğumlu futbolcu Yusuf Kenan Karabulut, Kayseri Atletik Spor Kompleksinde düzenlenen imza töreninin ardından ailemize dahil oldu. Transfer sürecinde sağlanan kolaylık için Döğergücü Futbol Kulübüne ve Osman Bıyık'a teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı