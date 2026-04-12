Haberler

Gol attılar! Sevincini arkadaşları ya da taraftarlar yerine bakın kiminle paylaştı

Gol attılar! Sevincini arkadaşları ya da taraftarlar yerine bakın kiminle paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığspor’un Erbaaspor’u yendiği maçta atılan ilk golün sevinci viral oldu. Golün ardından Elazığspor’un defans oyuncusu Ercan Coşkun, sahada görevli polis memurunun sırtına atlayarak gol sevincini yaşadı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 36. haftasında play-off yolunda kritik bir virajı dönen Elazığspor, kendi evinde ağırladığı Erbaaspor’u 3-0’lık net bir skorla mağlup etti. Maçın sportif başarısı kadar, açılış golünden sonra yaşanan bir kutlama anı haftaya damgasını vurdu.

GOL OLDU, SEVİNCİNİ POLİS MEMURUNUN SIRTINDA YAŞADI

Karşılaşmada ilk golünü bulan Elazığspor’un tecrübeli defans oyuncusu Ercan Coşkun, filelerin havalanmasından sonra büyük bir coşkuyla saha kenarına koştu. Duygularına hakim olamayan Coşkun, kutlama yapmak için saha kenarında görevli bir polis memurunun sırtına atladı. Polis memurunun da futbolcunun bu içten sevincine tebessümle karşılık vermesi, ortaya renkli görüntüler çıkardı. 

BİNLERCE BEĞENİ ALDI 

Maçın ardından paylaşılan o anlar, kısa sürede viral oldu. Binlerce beğeni ve yorum alan görüntü için sosyal medyadaki kullanıcılar renkli yorumlar yaptı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

