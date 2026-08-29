Haberler

Çorum FK, Göktan Gürpüz'ü Renklerine Kattı

Çorum FK, Göktan Gürpüz'ü Renklerine Kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum FK, Trabzonspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü bir yıllığına kadrosuna dahil etti. Almanya doğumlu futbolcu, kariyerinde Schalke 04, Borussia Dortmund, Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği formaları giydi; ayrıca Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında görev aldı.

ÇORUM FK, Trabzonspor forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü bir yıllığına kadrosuna kattı.

Almanya'nın Duisburg kentinde dünyaya gelen Göktan Gürpüz, futbola Hamborn 07 altyapısında başladı. Ardından Schalke 04 ve Borussia Dortmund altyapılarında forma giyen genç oyuncu, profesyonel kariyerine Borussia Dortmund II takımında adım attı. Türkiye'de Trabzonspor'un yanı sıra Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği formalarını da giyen Gürpüz, Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da görev yaptı. Arca Çorum FK, genç futbolcu Göktan Gürpüz'e kırmızı-siyahlı forma altında başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek

Maça saatler kala yine Fener taraftarının sinir uçlarıyla oynadı
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...

Genç yazar villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı

İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı
İsrailli uzmandan, Türk ordusu için dikkat çeken uyarı: Hafife almayın

Bu kez uyarı içeriden geldi: Türk ordusunu hafife alma
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar

Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu il
Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş

İnanılmaz detay! Tarihi maçta top bakın neyden sekmiş