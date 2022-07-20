Göksel Gümüşdağ'ın acı günü! Futbol camiasının akın ettiği törende Ali Koç ve Mesut Özil karşılaştı
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ hayatını kaybetti. Cenazeye futbol dünyasından birçok isim katıldı. Törene katılanlar arasında bulunan Ali Koç ve Mesut Özil ayrılık sonrası ilk kez karşılaştı. İkili birbiriyle selamlaştı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ son yolculuğuna uğurlandı. Anne Gümüşdağ'ın cenaze namazı öğle namazına müteakiben Fatih Camisi'nde kılındı. Futbol camiasından birçok isim cenazede yer aldı.
ALİ KOÇ VE MESUT ÖZİL KARŞILAŞTI
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde aralarının açık olduğu söylenen Ali Koç ile Mesut Özil, tecrübeli futbolcunun Başakşehir'e transfer olmasının ardından ilk kez karşılaştı. Koç ve Özil'in karşılaştıklarında selamlaşarak öpüştükleri görüldü.
FUTBOL CAMİASI AKIN ETTİ
Cenazeye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Fatih Terim ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop katıldı.