Göksel Gümüşdağ: Bizim DNA'mızda Avrupa her zaman var - Haberler

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu 4'üncü sırada tamamladı. Bu sonuçla UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertli ekipte başkan Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in 8 sezonun 7'sinde Avrupa'da mücadele ettiğini hatırlatan Göksel Gümüşdağ, "Maçın ilk yarısında daha baskın oynadık diyebilirim, ikinci yarı da Trabzonspor daha baskı oynadı. İki takım içinde güzel bir mücadele oldu. Bizim DNA'mızda Avrupa her zaman var. Bu takım 8 sezonun 7'sinde Avrupa'ya giden bir takım. Bu demek oluyor ki 7 sezon 5'inci sırada yer almamış bir takım. Bence bu şampiyonluk kadar kıymetli, bir değer. Başta teknik direktörümüz Emre Belözoğlu olmak üzere yardımcı hocalarımızı, kaptanlarımızı ve takımımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolundaki azalan hatta kaybolan güven ortamını sağlayabilecek, iyi bir isim oluşursa Başakşehir olarak destek verip, vermeyeceğimizin fikrini söyleriz. Adaya bakacağız."