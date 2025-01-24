Gökhan Süzen, Denizlispor'a Geri Döndü

DENİZLİ (İHA) – TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor'da 3 sezon forma giyen kaptan Gökhan Süzen, takıma geri göndü.

2021-2022 sezonunda Denizlispor ile anlaşan Gökhan Süzen, 3 sezon boyunca formasını terlettiği yeşil siyahlı ekipten 2023-2024 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından sözleşme yenilememişti. Geçen sürede Denizlispor'dan başka bir takımın formasını giymeyen tecrübeli sol bek, devam eden transfer yasağı kapsamına girmeden rağmen sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

38 yaşındaki tecrübeli futbolcu Gökhan Süzen, Kulüp Başkanı Erhan Ergil ve Başkan Yardımcısı Abdullah Çıtışlı ile yaptığı görüşmenin ardından resmi mukaveleye imza attı. Denizlispor'dan transferle ilgili olarak yapılan açıklamada; "Gökhan Süzen'e tekrardan hoş geldin diyor, yeşil siyah forma altında başarılar diliyoruz" denildi. - DENİZLİ