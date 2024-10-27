Gökhan Sazdağı: 'Hatayspor galibiyeti bir serinin başlangıcı olabilir'
Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı, Hatayspor'u 1-0 yenerek 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Sazdağı, kazanmanın kötü gidişatı durdurduğunu ve bu galibiyetin bir serinin başlangıcı olabileceğini ifade etti.
Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı, Hatayspor galibiyeti ile çıkışa geçeceklerini söyledi.
Deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor'da takım kaptanı Gökhan Sazdağı, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maç sonrası açıklamalar yapan Gökhan Sazdağı; "Hatayspor karşısında iyi oynadık. Tek golle de kazanmayı başardık. Kötü gidişata noktayı koyduk. Umarım bu galibiyet bir serinin başlangıcı olur. Daha önce yaptık, yine yapabiliriz" dedi. - KAYSERİ