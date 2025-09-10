Gökhan Sazdağı Beşiktaş'a Transfer Oldu

KAYSERİSPOR'da forma giyen Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transferi konusunda Kayserispor'un bugün yaptığı açıklamanın ardından, Siyah-beyazlı kulüpten de bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Gökhan Sazdağı…Profesyonel futbolcu Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Kayserispor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Gökhan Sazdağı'na Beşiktaş formasıyla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"