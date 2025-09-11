Gökhan Sazdağı Beşiktaş'a Merhaba Dedi: 'Hedefimiz Beşiktaş Kulübü Olacak'

Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Sazdağı, "Öncelikle bu statta herhalde ilk defa top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. Çok güzel duygu benim için. İlk maçımı iple çekiyorum" dedi.

Siyah-beyazlı ekibin Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Gökhan Sazdağı, Beşiktaş YouTube'a açıklamalarda bulundu. Çok büyük bir camiaya geldiğini söyleyen Sazdağı, "Çok mutluyum. Zaten İstanbul'da yaşıyorum. Normalde de İstanbul'da yaşıyorum. Evime geldim diyebilirim. İnşallah güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Büyük bir camiaya geldiğimin bilincindeyim. Kayserispor'dan geldim. Oraya uzun yıllar hizmet ettim. Buradaki en büyük hedefim de Beşiktaş camiasına, Beşiktaş takımına, Beşiktaş kulübüne yıllar boyu hizmet edebilmek. Tabii ki 4-5 yıl kaptanlık yaptığım takımlar oldu. Tecrübelerimizi, deneyimlerimizi, harmanlayarak inşallah daha güzel bir takım oluruz. Daha güzel bir takım oluştururuz. Daha iyi futbol izletiriz. Bu forma altında tek hedefimiz bu olur" diye konuştu.

"Tek hedefimiz Beşiktaş kulübü olacak"

Beşiktaş'ın stadında ilk defa top kendisindeyken ıslıklanmayacağını ifade eden Gökhan Sazdağı, "Bunun için mutluyum. Çok güzel duygu benim için. İlk maçımı iple çekiyorum. Bu güzel taraftarın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki sadece o sahaya çıkmak yetmiyor. Performans göstermek, mücadele etmek önemli. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Tek hedefimiz Beşiktaş kulübü olacak. Onun hedeflerine yürümesinde yardım etmek olacak" ifadelerini kullandı.

"İnşallah hedefe güzel bir şekilde yol alacağız"

Takımın durumuyla ilgili de konuşan siyah-beyazlı takımın sağ beki, "Öncelikle belki bu seneye yine istediğimiz gibi başlayamamış olabiliriz, öyle bir görüntü olabilir. Ama çok kısa sürede bunu telafi edebiliriz, çünkü lig çok uzun bir maraton. Ben de aranıza yeni katıldım. İnşallah bu takımı çok iyi yerlere, hedeflediği yerlere götüreceğiz. Burada önemli olan takım olabilmek. Takımdan kastım sadece oyuncu değil; yöneticisi, hocası, taraftarı hep bir bütün olabilmek. Zaten Beşiktaş, tarihinde bunları yaşamış bir takım. Büyük şampiyonlukları var. Yani bu ancak böyle olabiliyor. Bir olabilirsek olur. Sabretsinler. Birlik olalım. İnşallah hedefe güzel bir şekilde yol alacağız" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL