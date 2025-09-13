Haberler

Gökhan Sazdağı Beşiktaş'a Damgasını Vurdu

Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Sazdağı, Rams Başakşehir karşısında ilk kez sahaya çıkarak 90 dakika forma giydi. Takımının 2-1 galibiyetine katkı sağlayan Sazdağı, özellikle sağ kanatta etkili oyunuyla alkış aldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Sazdağı, Rams Başakşehir karşısında siyah-beyazlı forma ile ilk kez görev aldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Kayserispor'dan transfer ettiği sağ bek oyuncusu Gökhan Sazdağı, bu müsabakada ilk kez forma giydi.

Mücadelenin genelinde özellikle sağ kanat hücum organizasyonlarında etkin olan Sazdağı, birkaç pozisyonda yaptığı müdahalelerle de taraftardan alkış aldı.

Müsabakaya 11'de başlayan tecrübeli sağ bek, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
