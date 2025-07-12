Gökhan Salman, Dünya Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

PORTEKİZ'in Porto kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda milli bilardocu Gökhan Salman bronz madalya kazandı.

Predator ve Ds Billiards'ın desteklediği Türk sporcu Gökhan Salman, son 32 grup maçlarında Tayfun Taşdemir, Martin Horn ve Koreli oyuncu M.J. Cha'nın olduğu grupta 3 galibiyet ile turu atlayıp son 16'da Berkay Karakurt ile eşleşti. Salman bu maçı 50-43 kazandı.

3 bant bilardo müsabakalarının çeyrek finalinde Frederic Caudron'a karşı 50-44 üstünlük kuran Gökhan Salman, yarı finalde ise Cho Myoung Woo ile eşleşip mağlup oldu. Turnuvayı 3'üncü sırada tamamlayan Gökhan Salman bronz madalya kazanarak Türkiye'ye döndü.

Portekiz'deki Dünya Kupası etabında 3 bant bilardo sıralaması şöyle oluştu:

1'inci Cho Myoung Woo

2'nci ?Jeremy Bury

3'üncü ?Gökhan Salman

3'üncü Marco Zanetti