Gökhan Kırdar'dan Bursaspor taraftarına 'Cendere Sov'

Bursaspor-Kırklarelispor karşılaşması öncesi Kurtlar Vadisi dizisinin müzikleriyle tanınan Gökhan Kırdar, performansıyla taraftarları coşturdu ve unutulmaz bir atmosfer yarattı.

BURSASPOR- Kırklarelispor karşılaşması öncesi, Kurtlar Vadisi dizisinin müziklerinin bestecisi Gökhan Kırdar, performansıyla taraftarları coşturdu.

2'nci Lig ekiplerinden Bursaspor, sahasında Kırklarelispor'u konuk ederken, taraftarlar maç öncesi unutulmaz bir gün yaşadı. Karşılaşma öncesi Kurtlar Vadisi dizisinin müziklerinin bestecisi Gökhan Kırdar, 'Cendere' performansıyla tribünleri coşturdu, taraftarlarla birlikte marşlar söyledi. Taraftarlarla birlikte atkı şov yapan Kırdar, taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

