Gökhan Kırdar'dan Bursaspor taraftarına 'Cendere Sov'
2'nci Lig ekiplerinden Bursaspor, sahasında Kırklarelispor'u konuk ederken, taraftarlar maç öncesi unutulmaz bir gün yaşadı. Karşılaşma öncesi Kurtlar Vadisi dizisinin müziklerinin bestecisi Gökhan Kırdar, 'Cendere' performansıyla tribünleri coşturdu, taraftarlarla birlikte marşlar söyledi. Taraftarlarla birlikte atkı şov yapan Kırdar, taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor