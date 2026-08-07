Kayserispor, Gökhan Değirmenci'yi Transfer Etti

Kayserispor, kaleci Gökhan Değirmenci'yi renklerine bağladı.

Kayserispor, son olarak Kocaelispor'da forma giyen tecrübeli kaleci Gökhan Değirmenci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeniden Kayserispor'da döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Gökhan Değirmenci yaptığı açıklamada, "Değerli Kayserispor camiası 2009 yılında Kayserispor Süper Ligde'yken beni transfer eden bu büyük camiaya yeniden geri döndüğüm için çok mutluyum. 13 yıl aradan sonra yeniden Kayserispor'da olmaktan ve güzel bir hedef için savaşmaktan dolayı çok heyecanlıyım ve gururluyum. İnşallah sezon sonunda Kayserispor'u hak ettiği Süper Lige taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı