Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?

Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı
MSB, Özgür Özel'in sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır

MSB, CHP lideri Özgür Özel'in sözleri sonrası harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor

Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor! İşte yeni sistemin detayları
Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?

Erdoğan'ın "Başkomutan olarak seni uyarıyorum" çıkışına olay yanıt

Gökdeniz Yağar'dan Erzurum'a 14 Yıl Sonra Şampiyonluk Madalyası

Gökdeniz Yağar'dan Erzurum'a 14 Yıl Sonra Şampiyonluk Madalyası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Türkiye Boks Şampiyonu Gökdeniz Yağar ile milli takıma davet edilen sporcuları ödüllendirdi. Yağar, 14 yıl sonra Erzurum'a altın madalya getirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 14 yıl sonra büyükler kategorisinde Dadaşlar diyarına Türkiye Boks Şampiyonluğu madalyasını getiren Gökdeniz Yağar ile Milli takıma davet edilen sporcuları ödüllendirdi.

17-23 Şubat 2025 tarihlerinde Konya'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Erzurum Gençlik Spor Kulübü boksörü Gökdeniz Yağar Türkiye şampiyonu oldu.

67 kilede ringe çıkan Dadaş boksör Gökdeniz Yağar, şampiyonaya damga vururken, 14 yıl sonra büyükler kategorisinde Erzurum'a altın madalya getiren isim oldu. Şampiyon boksör ve milli takıma seçilen diğer sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti.

Çakmur'u ziyaret ettiler

Konya'da yapılan Türkiye Boks Şampiyonası'nda 67 kiloda şampiyon olan Gökdeniz Yağar, Antrenörler Mustafa Kalkan, Muhsin Köylü, Atilla Osmanoğulları ve Türkiye Boks Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Yunus Özkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Milli takıma çağrılan 57 Kilo boksörü Tarık Kılıç ve 86 Kiloda dövüşen M. Furkan Karadağ ile diğer sporcular da ziyarette hazır bulundu. Boks Milli Takım antrenörü olarak Erzurum'da yapılacak olan kampa davet edilen Muhsin Köylü, Konya'da yapılan Türkiye şampiyonası ile Erzurum'da gerçekleşecek olan Milli takım kampı hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a bilgi verdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, şampiyon boksör Gökdeniz Yağar ile Milli takıma davet edilen sporcuları tebrik ederek Avrupa ve dünya şampiyonası için başarı diledi. Çakmur, ziyaretin ardından sporcular hediye verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Yüzleri maskeli saldırganlar restorana kurşun yağdırdı
img

Erdoğan'ın "Başkomutan olarak seni uyarıyorum" çıkışına olay yanıt
img

Türkiye'nin bütçesinin 3 katı para ortadan kayboldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı

Görüntüyü paylaşan herkes Bakan Yerlikaya'ya çağrı yapıyor
Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir

Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir
Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor? Ülkede OHAL ilan edildi
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı

Son sözleri hakimi ikna etmedi! İşte Şener'in oğluna verilen ceza
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı

Kanlar içinde çocuğunun üstüne kapanıp kendini kalkan yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.