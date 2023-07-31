Gökdeniz Karadeniz, Rubin-2'nin teknik direktörlüğüne getirildi

Gökdeniz, efsaneleştiği sahanın bu kez kenar yönetiminde yeni bir hikaye yazmaya hazırlanıyor

"Bana gösterilen ilgiyi görünce hem kendi adıma, hem de ülkem adına gurur duyuyorum"

"Yine Rubin Kazan'dayım ve yine kupa kaldırmak istiyorum"

Siyamend KAÇMAZ - Kazan (RUSYA), DHA - Teknik direktörlük kariyerine efsaneleştiği Rubin Kazan'da başlayan Gökdeniz Karadeniz, Tataristan'da kendisini sanki "Tataristan kahramanı" olarak gördüklerini belirterek, "Burada onlardan biri gibiyim. Beni çok seviyorlar ve saygı gösteriyorlar. Özel günlerde veya kutlamalarda bana gösterilen ilgiyi görünce hem kendi adıma, hem de ülkem adına gurur duyuyorum" dedi.

Yeni sezonda 2'nci Lig'de mücadele eden Rubin-2'nin teknik direktörlüğüne getirilen Gökdeniz Karadeniz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Tataristan'da kendisine büyük saygı duyduklarını ifade eden teknik adam, "Burada onlardan biri gibiyim. Beni çok seviyorlar ve saygı gösteriyorlar. Özel günlerde veya kutlamalarda bana gösterilen ilgiyi görünce hem kendi adıma, hem de ülkem adına gurur duyuyorum. Geçen gün buraya Senegal Cumhurbaşkanı geldi ve beni özel olarak davet ederek, kendisine formamı hediye etmem istendi. Kendi adıma ve ülkem adına büyük gurur duydum" şeklinde konuştu..

"DOĞRU İNSANLARLA VE DOĞRU PROJE İLE BAŞLAMAK ÖNEMLİ"

Rubin-2 takımının başına geçme teklifini bir proje kapsamında kabul ettiğini ve Rubin A takımı ile akademisi arasında köprü vazifesi göreceklerini vurgulayan Karadeniz, "Gençleri yetiştirip hızlı bir şekilde Rubin Kazan takımına kazandırmak istiyoruz. Projenin çok doğru bir proje olduğunu, meyvelerini kısa sürede alacağımızı düşünüyorum. İnsanın efsaneleştiği yerde böyle bir görevi alması cesaret gerektiriyor ama başarılı olmak için cesaretli davranmanız gerekiyor. Doğru insanlarla doğru ve proje ile başlamak önemli. Proje beni çok cezbetti ve umutlandırdı. Efsane olduğum yerde başlamak hem gurur verici, hem de mutluluk verici" diye konuştu.

"ÜLKEM ADINA GURUR DUYUYORUM"

Futbol oynadığı dönemde Barcelona'ya karşı Avrupa kupalarında galibiyet golünü attıktan sonra dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev'in takımı tebrik ederken kendisine dönerek, "O kahraman Türk sen misin?" demesinin kendisini çok mutlu ettiğini ve gururlandırdığını söyleyen teknik direktör, şunları söyledi:

"Yurt dışındasınız, başka bir ülkedesiniz ve oraya bir başka ülkenin Cumhurbaşkanı gelip, efsane olarak sizin formanızı vermenizi istiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu inanılmaz gurur verici bir olay. Geçmişe dönüp bakınca burada 11 yıllık bir futbol hayatım var. Rubin Kazan'ın başarısının hepsinde imzam var. Hem çok sevildim, hem çok çalıştım. İnanılmaz gurur duyuyorum.

Buraya geldiğim ilk yıl Zenit maçını kazanmıştık ve bir röportajda kupa kaldırmak istediğimi söylemiştim. Trabzon'da oynarken hep şampiyonluk hedefleri ile hareket ediyorduk. Burada da doğal olarak kupa kaldırmak istediğimi söyledim. Başkanımız bana 'biraz daha mütevazı cümleler kur Karadeniz' demişti. Ancak galibiyet serisi almaya başlayınca herkes şampiyonluğu konuşmaya başladı. O zaman iki yıl üst üste kupa kaldırmıştık. Şimdi de yeni bir başlangıç ve yine Rubin Kazan'dayım, yine kupa kaldırmak istiyorum. Sonrasında da kendi ülkemde bir takım çalıştırarak başarılı olmak istiyorum."

Gökdeniz yönetimindeki Rubin-2 bu sezon 2'nci Lig B Bölgesi 4'üncü Grup'ta oynadığı 2 maçta 2 beraberlik elde ederek 9 takımlı ligde 6'ncı sırada bulunuyor.