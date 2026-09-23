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Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen, Dünya Gençler karışık çiftlerde ikinciliğe yükseldi

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Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen, Dünya Gençler karışık çiftlerde ikinciliğe yükseldi
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Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen, uluslararası turnuvalarda puanlarını artırarak Dünya Gençler Sıralaması Karışık Çiftler'de 2. sıraya yükseldi. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda şampiyon olan Erzincanlı sporcular, Türkiye badminton tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Erzincanlı badmintoncular Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen, Dünya Gençler Sıralaması Karışık Çiftler kategorisinde 2. sıraya yükseldi.

Son olarak Avrupa Gençler Şampiyonası'nda şampiyonluk elde eden Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen, yıl içerisinde katıldıkları uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle puanlarını artırdı.

Başarılı sporcular, topladıkları puanlarla Dünya Gençler Sıralaması Karışık Çiftler kategorisinde 2. sıraya yükselerek Türkiye badminton tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Erzincanlı sporcuların uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıların kente ve Türk badmintonuna katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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