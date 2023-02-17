Göçük altındaki Atsu'nun menajeri enkazın başından çağrıda bulundu: Hastanelere fotoğrafını yollayın

Türkiye'yi vuran deprem felaketinde yıkılan rezidansın enkazı altında kaldığı düşünülen Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun menajeri yeni bir çağrıda bulundu. Atsu'nun hala hayatta olduğuna inandığını belirten menajeri, "Hastanelere fotoğrafının gönderilmesini istiyoruz. Belki depremin ardından enkazdan çıktı ama şu an komada. Belki insanlar Atsu'yu tanımamış olabilir." ifadelerini kullandı.

Depremin 12'nci gününde de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği enkazın başında bekleyen Atsu'nun yakınları, 30 yaşındaki futbolcunun sağ olduğuna inanıyor. 'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında ekipler arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor. Depremin ardından kente gelen Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam, menajeri Nana Sechere ile arkadaşları ve Gana Konsolosluğu görevlileri enkazın başında umutla bekliyor.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Enkaz alanına gelerek çalışmaları yakından takip eden Atsu'nun yakınları, arama kurtarma çalışmasından gelecek mutlu haber için dua ediyor. Enkaz çevresinde ateş yakarak ısınmaya çalışan Atsu'nun yakınları, görevlilere sorular sorarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

"ATSU'NUN YAŞADIĞINA İNANIYORUZ"

Konu hakkında açıklama yapan Atsu'nun menajeri Sechere, "Günlerdir buralardayız. Biz Atsu'nun yaşadığına inanıyoruz. Hala umutluyuz. Onu bulmak için uğraşıyoruz. Çok fazla cenaze çıkıyor. Çıkarılan cenazelerin Atsu'ya ait olmaması için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KOMADA OLABİLİR

Sechere, Atsu'nun enkaz altında olması dışında başka bir ihtimalin daha bulunduğuna inandıklarını dile getirerek, "Onun hastanede ya da bir yerde koma halinde olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

"FOTOĞRAFININ HASTANELERE GÖNDERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Öte yandan bir çağrıda bulunan Sechere, "Hastanelere fotoğrafının gönderilmesini istiyoruz. Belki depremin ardından enkazdan çıktı ama şu an komada. Belki insanlar Atsu'yu tanımamış olabilir. Onu gören olursa bize ya da AFAD'a başvursun. Sadece onu bulmak istiyoruz" diye konuştu.

"ONU SAĞ BULACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Christian Atsu'nun kardeşi Twasam ise "Yaşıyor, umudum var. Atsu'yu bulana kadar ayrılmayacağım. Onu sağ bulacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.