Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. Ayağı Tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayak mücadelesi sona erdi.

Göcek Yat Kulübünün organize ettiği yarışlara Türkiye'nin yanı sıra 3 ülkeden 10 yelkenli yat ve 69 sporcu katıldı.

Göcek koyundan start alan tekneler, Göcek Adası ile Zeytin Ada rotasında mücadele etti.

Etkinlik, son gün yarışlarıyla tamamlandı.

Trofenin 4. ayağında sınıflarına göre dereye giren yatlar ve kaptanları şöyle:

IRC 1

1- Buran (Alexey Moskvın)

2- Eker Suzme (Vedat Tezman)

3- Eker 40 (Umut Efe Alpkoçak)

4- Parma (Gulın Evgenıı)

IRC 2

1- Cheese (Güney Kaptan)

2- Arnes (Alexey Diasamidze)

IRC 3

1- Hey Teacher (Serhat Ayan)

2- Exit (Emre Derman)

3- Nılıka (Levent Karabeyoğlu)

IRC Destek

1- Geoove (Bora Ergezgin)