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Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları Başladı

Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları Başladı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayağı, Türkiye ve 3 farklı ülkeden katılan 10 yelkenli yat ve 69 sporcu ile başladı. Göcek Adası ve Zeytin Ada rotasında gerçekleştirilen yarışların ilk gününde iki yarış yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayağı başladı.

Göcek Yat Kulübünün organize ettiği yarışlara Türkiye'nin yanı sıra 3 ülkeden 10 yelkenli yat ve 69 sporcu katıldı.

Göcek koyundan start alan tekneler, Göcek Adası ile Zeytin Ada rotasında mücadele etti.

Göcek Yat Kulübü Başkanı Onur Ugan, yaptığı açıklamada, dördüncü ayağı düzenlenen kış trofesinin ilk gününde iki yarış yapıldığını söyledi.

Ugan, yarınki yarışlarla yılın kış trofesinin tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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