Haberler

Kadın ve Erkek Goalball Milli Takımları Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Kadın ve Erkek Goalball Milli Takımları Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen Goalball Dünya Şampiyonası’nda Erkek ve Kadın Goalball Milli Takımları, grup aşamasını başarıyla geçerek çeyrek finale yükseldi. Erkek takımı grubunu namağlup lider bitirirken, kadın takımı 2 galibiyet 1 mağlubiyetle tur atladı.

ÇİN'İN Hangzhou kentinde düzenlenen Goalball Dünya Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı. Erkek ve Kadın Goalball Milli Takımları, aldıkları sonuçların ardından çeyrek finale yükseldi.

X Grubu'nda mücadele eden Erkek Goalball Milli Takımı, grup maçlarını namağlup tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez bir Dünya Şampiyonası'nda grubunu lider bitirerek çeyrek finale çıktı. Erkek Goalball Milli Takımı, grup aşamasında çıktığı 3 maçta 25 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Millilerde Burak Korkmaz 9, Yunus Emre Akyüz 8, Ebubekir Sıddık Kara 7 ve Emrullah Toprakçı 1 gol kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek. Son Dünya Şampiyonası finalisti olan Çin karşısındaki mücadele, yarın TSİ 11.30'da oynanacak.

C Grubu'nda yer alan Kadın Goalball Milli Takımı ise grup aşamasını 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Kadın Goalball Milli Takımı, grup maçlarında 22 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Millilerde Reyhan Yılmaz 12, Gülşah Aktürk 9 ve Sevtap Altunoluk 1 golle skora katkı verdi. Kadın Goalball Milli Takımı, çeyrek finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 13.00'te yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi

İran "İmza yok" dedi, Trump'tan sert yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin

Evini, arabasını satıp altına yatıranları şoke edecek tahmin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu

Dünya Kupası maskotu sandı, kimliklerini öğrenince şoke oldu
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?
Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı

Dünya devleri peşinde koşar deniyordu! Yeni takımına bakın
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu

Sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil

Dervişoğlu'nu küplere bindiren operasyon: Burası Teksas değil
Amasya'da tarihi keşif! 130 yıldır kayıp 'Yitik Türk Lalesi' yeniden ortaya çıktı

Herkes aradı, bir kapıcı buldu!