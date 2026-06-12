Kadın ve Erkek Goalball Milli Takımları Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde
Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen Goalball Dünya Şampiyonası’nda Erkek ve Kadın Goalball Milli Takımları, grup aşamasını başarıyla geçerek çeyrek finale yükseldi. Erkek takımı grubunu namağlup lider bitirirken, kadın takımı 2 galibiyet 1 mağlubiyetle tur atladı.
ÇİN'İN Hangzhou kentinde düzenlenen Goalball Dünya Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı. Erkek ve Kadın Goalball Milli Takımları, aldıkları sonuçların ardından çeyrek finale yükseldi.
X Grubu'nda mücadele eden Erkek Goalball Milli Takımı, grup maçlarını namağlup tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez bir Dünya Şampiyonası'nda grubunu lider bitirerek çeyrek finale çıktı. Erkek Goalball Milli Takımı, grup aşamasında çıktığı 3 maçta 25 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Millilerde Burak Korkmaz 9, Yunus Emre Akyüz 8, Ebubekir Sıddık Kara 7 ve Emrullah Toprakçı 1 gol kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek. Son Dünya Şampiyonası finalisti olan Çin karşısındaki mücadele, yarın TSİ 11.30'da oynanacak.
C Grubu'nda yer alan Kadın Goalball Milli Takımı ise grup aşamasını 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Kadın Goalball Milli Takımı, grup maçlarında 22 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Millilerde Reyhan Yılmaz 12, Gülşah Aktürk 9 ve Sevtap Altunoluk 1 golle skora katkı verdi. Kadın Goalball Milli Takımı, çeyrek finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 13.00'te yarı finale yükselme mücadelesi verecek.