GMG Kastamonuspor, Somaspor'u 1-0 yenerek galibiyetini sürdürdü
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Manisa temsilcisi Somaspor'u 1-0 yendi. Maçta Okan Eken'in golüyle galip gelen Kastamonuspor, üst üste galibiyetlerini sürdürdü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Manisa temsilcisi Somaspor'u 1-0 yendi.
Hakemler: Hakan Ülker, Melih Kurtuluş, Baykal Tuna
GMG Kastamonuspor: Şaban Özel, Ramazan Keskin, Okan Eken, Yusuf Türk (M. Alptekin Çaylı dk. 75), İ. Kubilay Yavuz (Zahit Fındık dk. 89), Oğuz Yılmaz, Abdullah Yiğiter, Muhammed Sarıkaya, Yiğit Ali Bayrak (İsmail Güven dk. 63), Ali Akkuş (Yasin Başaytaç dk. 63), Yalçın Kılıç
Somaspor: M. Şat, Oğuzhan Ayaydın, Enes Tayfun, M. Aslan, A. Çolak, K. Fakılı (C. Çoban dk. 71), M. Tunay Meral, Erkan Şentürk (M. Can dk. 65), Erdem Aygül ( K. Fidan dk. 71), M. Akgün, R. Dönmez
Goller: Okan Eken (dk. 54) (Kastamonuspor)
Sarı Kartlar: İ. Kubilay Yavuz, Yasin Başaytaç (Kastamonuspor), M. Aslan, R. Dönmez (Somaspor) - KASTAMONU