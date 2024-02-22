Üye Girişi
Haberler

GMG Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

Güncelleme:

GMG Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında takım formaları hediye edildi.

GMG Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

GMG Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, GMG Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün'e, A Milli Takım forması takdim ederken, Cengiz Aygün de Başkan Büyükekşi'ye GMG Kastamonuspor forması hediye etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title