GMG Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

GMG Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

GMG Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, GMG Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün'e, A Milli Takım forması takdim ederken, Cengiz Aygün de Başkan Büyükekşi'ye GMG Kastamonuspor forması hediye etti. - KASTAMONU