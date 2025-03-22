GMG Kastamonuspor, Kepezspor'u 1-0 Yenerek 3 Puanı Kapdı
TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında Kepezspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Golü 17. dakikada Ersel Aslıyüksek attı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Kepezspor'u 1-0 yendi.
Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Metin Yalçın, Akın Karabacak
GMG Kastamonuspor: Furkan Taş, Oğuz Yılmaz, Erhan Kartal, Burak Bilgen, Erkam Reşmen (Mustafa Çaylı dk. 84), Barış Gök, Mustafa Kapı (Yasin Başaytaç dk. 66), Çınar Tarhan, Taner Gümüş (Metincan Cici dk. 66), Ersel Aslıyüksek (Ömer Kuşan dk. 90), Ömer Önder
Kepezspor FAŞ: Burak Çapkınoğlu, Orhan Aktaş (Anıl Şahin dk. 84), Zafer Göktuğ Erdem, Muzaffer Kocaer, Rüstem Yiğit Yıkılmaz (Ahmet Hakan Demirci dk. 84), Furkan Çil, Seyit Niyazi Özcan (Melik Derin dk. 53), Aykut Uluç, Murat Yılmaz, Eğe Özkayımoğlu (Emirhan Yılmaz dk. 80), Sabahattin Emir Boz
Gol: Ersel Aslıyüksek (dk. 17) (GMG Kastamonuspor)
Kırmızı kart: Murat Yılmaz (dk. 88) (Kepezspor)
Sarı kartlar: Yasin Başaytaç, Ömer Önder, Erhan Kartal, Mustafa Çaylı (GMG Kastamonuspor), Anıl Şahin, Sabahattin Emir Boz (Kepezspor) - KASTAMONU