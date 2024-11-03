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GMG Kastamonuspor, İnegölspor'u 1-0 Mağlup Etti

GMG Kastamonuspor, İnegölspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği İnegölspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın tek golü Kerem Aslıyürek tarafından atıldı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Burak Demirkıran, Faruk Yağlı, Oğuzhan Kocaçoban

GMG Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Alpay Çelebi, Oğuz Yılmaz, Barış Gök, Ramazan Keskin (Burak Bilgen dk. 68), Cumali Bişi, Ali Altınöz (Naim Saruhan Dönmez dk. 59), Çınar Tarhan (Mustafa Çaylı dk. 79), Kerem Baykuş (Kubilay Yavuz dk. 68), Ersel Aslıyürek (Oduzhan Doğan dk. 79), Okan Eken

İnegölspor: Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, Mert Aydın (Bilal Gündoğdu dk. 88), İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun (Recep Efe Koçak dk. 89), Arda Yılmaztürk, İbrahim Can Köse, hasan Alp Altınoluk(Ahmet Hakan Şahin dk. 68), Fatih Aktay (Alican Özfesli dk. 81)

Gol: Kerem Aslıyürek (dk. 22) (GMG Kastamonuspor

Sarı kartlar: Naim Dönmez (GMG Kastamonuspor), Egemen Yaylı, Fatih Aktay, Yusuf Tursun (İnegölspor) - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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