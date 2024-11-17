GMG Kastamonuspor İle Isparta 32 Spor 0-0 Berabere Kaldı
Nesine 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta mücadelesinde GMG Kastamonuspor, evinde Isparta 32 Spor ile golsüz berabere kaldı. Maçta karşılıklı olarak sarı kartlar gösterildi.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Isparta 32 Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Egemen Artun, Harun Terin, Batuhan Topçu
GMG Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Alpay Çelebi, Oğuz Yılmaz (İsmail Güven dk. 61), Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Barış Gök, Cumali Bişi, Kubilay Yavuz (Kerem Baykuş dk. 61), Ali Altınöz (Mustafa Çaylı dk. 64), Çınar Tarhan, Okan Eken
Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Yiğithan Güveli, Hamit Kulya, Abdulkerim Canlı, Gürkan Başkan, Caner Koca, Muhlis İstemi (Ahmet Karadenir dk. 90+1), Vedat Bora (Zihni Temelci dk. 68), Berat Satılmış (Kaan Öztürk dk. 87), Kubilay Türk Yılmaz (Bora Taşder dk.87), Fırat Aras
Sarı kartlar: Cumali Bişi, Okan Eken (GMG Kastamonuspor), Gürkan Başkan, Abdulkerim Canlı, Caner Koca, Yiğithan Güveli (Isparta 32 Spor) - KASTAMONU