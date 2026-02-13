Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında Glint Manisa Basket, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-77'lik skorla mağlup etti. Maç detaylarında devre 50-48 sona erdi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Murat Ciner

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 6, Ömer Can İlyasoğlu 3, Miles 3, Roko Badzim 18, Omic 1, Emre Tanışan 7, Griffin 13, Cazalon 12, Mahir Ağva 14

Glint Manisa Basket: Stevenson 12, Smith 17, Altan Çamoğlu, Johnson 5, Pereira 15, Yağız Aksu, Yiğit Onan 23, Starks 15, Buğra Çal, Martin 6

1. Periyot: 20-24

Devre: 50-48

3. Periyot: 65-70

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında Glint Manisa Basket, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-77 yendi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
