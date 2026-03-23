Haberler

Manisa Basket düze çıktı

Manisa Basket düze çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka'yı 92-78 mağlup eden Glint Manisa Basket, düşme hattından çıkarak üst sıralara göz kırpmaya başladı. Antrenör Serhan Kavut, sezonun geri kalanı için hedeflerinin değişeceğini belirtti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde düşme hattındaki Karşıyaka'yı evinde 92-78 mağlup eden Glint Manisa Basket alt sıralarla bağını kopardı. Bitime 7 hafta kala 8 galibiyete ulaşan Manisa ekibi ikili averaj üstünlüğünü ele geçirdiği yeşil-kırmızılılara 4 galibiyet fark attı. Gözünü üst sıralara çeviren Manisa Basket'te antrenör Serhan Kavut, "Son 1-2 dakikayı çıkarırsak, savunmada zaten istediğimiz performansı yakaladık. Bu anlamda gerçekten çok iyi bir savunma sergiledik. Kazanmamız gereken bir maçtı ve bizim için çok önemliydi. Sezonun geri kalanı açısından da kritik bir karşılaşmaydı. Bundan sonraki hedeflerimiz farklı olacak. Manisa halkına da çok teşekkür ediyorum; gerçekten harika bir atmosfer vardı. Bize destek olmak için geldiler ve yanımızda oldular. Önümüzdeki maçlar daha zorlu olacak; hem EuroLeague hem EuroCup takımlarıyla karşılaşacağız. Onları da aynı şekilde burada, misafirperver bir şekilde ağırlamak istiyoruz. Tabii ki bunu taraftarlarımızla birlikte yapmak istiyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

