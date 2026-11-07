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Glint Çayırova Belediyespor, Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 95-78 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Glint Çayırova Belediyespor, sahasında Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 95-78 yendi. Mavi-beyazlı ekip bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini alırken Pizzabulls Bordo Bandırma beşinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Çayırova Belediyesi

Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Batuhan Söylemezoğlu

Glint Çayırova Belediyespor: Crawford 28, Sulaimon 10, White 13, Simmons 14, Sokolowski 10, Kartal Özmızrak 13, Canberk Kuş 7, Brooks, Enes Berkay Taşkıran

Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 10, Toure 4, Jefferson 4, Oğuzhan Kızıl 6, Peterson 20, Okben Ulubay 6, Hankins 18, Aldridge 2, Perez 8, Kadir Bayram

1. Periyot: 25-25

Devre: 48-49

3. Periyot: 75-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Glint Çayırova Belediyespor, sahasında Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 95-78 yendi.

Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini aldı. Pizzabulls Bordo Bandırma ise ligdeki beşinci yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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