Haberler

Gizem Özer Bulgaristan’da

Gizem Özer Bulgaristan’da
Güncelleme:
+45 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan’da yapılacaak Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda Elazığlı milli sporcumuz Gizem Özer’de ringe çıkacak.

Bulgaristan'da yapılacaak Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı milli sporcumuz Gizem Özer'de ringe çıkacak.

Milli sporcu Gizem Özer, 16-26 Eylül Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak olan Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası için milli takım kafilesiyle birlikte Bulgaristan'a gitti. Antrenör Cemil Döndü yaptığı açıklamada; "Gizem'in hazırlıkları milli takımla çok iyi geçti madalya bekliyoruz kendisinden. Gizem'e ve milli takımımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini anlından öpüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini anlından öpüyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 aydır aranan kız çocuğu eski öğretmeninin evinden çıktı

9 ay boyunca her yerde aranan kız çocuğu bu adamın evinden çıktı
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Yemen'de Husiler ilerliyor: Muha'yı ele geçirdiler, cezaevindeki 210 mahkumu serbest bıraktılar

Cezaevine girdiler, kilitli kapıları kırıp 210 kişiyi çıkardılar
Rus İHA'sı Polonya sınırında treni vurdu! Boris Johnson kıl payı kurtuldu

Dakikalarla kurtuldu! Sınırdan geçen treni İHA'larla küle çevirdiler
Eskişehir'de en üst katta yaşayan adam binanın zemin katında ölü bulundu

En üst kattaki evinde yaşıyordu, zemin katta ölü bulundu
Bartın merkezli dev operasyon: Eş zamanlı 30 adrese baskın yapıldı, 26 kişi gözaltına alındı

Bir ilimizden dev operasyon! 12 soruşturma tek çatı altında
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

Görüntüleri izleyen emniyet anında harekete geçti