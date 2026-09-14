Gizem Özer Bulgaristan’da

Bulgaristan'da yapılacaak Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı milli sporcumuz Gizem Özer'de ringe çıkacak.

Milli sporcu Gizem Özer, 16-26 Eylül Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak olan Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası için milli takım kafilesiyle birlikte Bulgaristan'a gitti. Antrenör Cemil Döndü yaptığı açıklamada; "Gizem'in hazırlıkları milli takımla çok iyi geçti madalya bekliyoruz kendisinden. Gizem'e ve milli takımımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı