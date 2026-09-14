Gizem Özer Bulgaristan’da
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Bulgaristan’da yapılacaak Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda Elazığlı milli sporcumuz Gizem Özer’de ringe çıkacak.
Bulgaristan'da yapılacaak Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı milli sporcumuz Gizem Özer'de ringe çıkacak.
Milli sporcu Gizem Özer, 16-26 Eylül Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak olan Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası için milli takım kafilesiyle birlikte Bulgaristan'a gitti. Antrenör Cemil Döndü yaptığı açıklamada; "Gizem'in hazırlıkları milli takımla çok iyi geçti madalya bekliyoruz kendisinden. Gizem'e ve milli takımımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı