A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı liberosu Gizem Örge, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde yaptığı açıklamada, 'Kutlama kısmı bitti. Bunun sorumluluğunu bilerek oynamamız gerekiyor. Artık dünyanın 1 numarasıyız ve zirvede kalmak daha önemli bizim için' dedi.

- Gizem Örge : "Dünyanın 1 numarasıyız ve zirvede kalmak daha önemli"

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı liberosu Gizem Örge, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde yaptığı açıklamada, "Kutlama kısmı bitti. Bunun sorumluluğunu bilerek oynamamız gerekiyor. Artık dünyanın 1 numarasıyız ve zirvede kalmak daha önemli bizim için" dedi.

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde 15 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı liberosu Gizem Örge, şampiyona öncesinde İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. İlk olarak FIVB Milletler Ligi'nde alınan şampiyonluk hakkında konuşan Örge, "Çok mutluyuz. Çok önemli bir başarı. Şampiyonluktan ziyade Türkiye'nin dünyanın 1 numarası olması tarihimizin bir ilki ve gerçekten voleybol adına çok büyük bir olay. Gerçekten 'voleybol ülkesiyiz'i gururla, altını çize çize söyleyebileceğimiz bir yerdeyiz. Bunun sorumluluğu da farklı. O yüzden bunu bilerek önümüze bakıyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Süreci antrenörümüzün çok iyi idare ettiğini düşünüyorum"

Milletler Ligi'nde gelen final öncesinde Daniele Santarelli'nin kendilerine altın madalya kazanma fikrini empoze ettiğini belirten Örge, "Aslında çok zor bir turnuva. 24 gün uzakta kaldığımız bir ara vardı. Gerçekten yemeğinden, yattığın yere kadar alışma süreci gerçekten çok zor bir süreçti. Antrenörümüzün de çok iyi idare ettiğini düşünüyorum. Hiç kolay değil gerçekten. Hepimizin psikolojisi, hastalığı derken bazen çok zor dönemler geçirdiğimiz de oldu. Dani (Daniele Santarelli), 'Biz oraya altın madalya için gidiyoruz, başka bir seçenek yok' fikrini bize empoze etti gerçekten. O yüzden biz oraya kazanmak için gitmiştik, rakibin ABD veya başka bir ülke olmasının fark edeceğini sanmıyordum o anda" ifadelerini kullandı.

"Hayallerimde bile bu kadar güzeli yoktu"

Altın madalya ile beraber kazanmış olduğu en iyi libero ödülü hakkında ise Gizem Örge, "Kendi adıma hayallerin ötesinde bir dönüş oldu. Benim hayallerimde olan bir şeydi milli takım. Çok uzun bir süre olmuştu. Hayallerimde bile bu kadar güzeli yoktu. Şampiyon olmak üzerine bireysel ödül almak, hepsi birbirinden değerli ve güzeldi benim için" diye konuştu.

"Dünyanın 1 numarasıyız ve zirvede kalmak daha önemli"

Avrupa şampiyonası ile ilgili düşüncelerini de dile getiren başarılı libero, "Tabii ki biraz bulutların üstündeydik. Son antrenmanlar başladıktan sonra artık ayağımızı yere basmamız gereken bir noktadayız. Kutlama kısmı bitti. Bunun sorumluluğunu bilerek oynamamız gerekiyor. Artık dünyanın 1 numarasıyız ve zirvede kalmak daha önemli bizim için" değerlendirmesini yaptı.

Örge, 2024'te yapılacak olan Paris Olimpiyatları'yla alakalı, "Bundan hiç şüphem yok, Paris'te kürsüde olacağız inşallah" dedi.

"Adım adım en ileriye doğru gidecekler"

Dünya ikincisi olan U19 Kız Voleybol Milli Takımı'nı da tebrik eden Gizem Örge, "Tebrik ediyorum onları. Tabii biraz üzüldük çünkü çok avantajlılardı. Fakat tabii ki spor bu; kaybetmek diye bir şey yok, öğrenmek diye bir şey var. Onların da yolu çok uzun. Onlar da adım adım en ileriye doğru gidecekler, bundan hiç şüphem yok" şeklinde konuştu.