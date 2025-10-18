Girona'da Dominik Livakovic krizi! Ortalık fena karıştı

Fenerbahçe'den Girona'ya transfer olan Dominik Livakovic, henüz forma şansı bulamadı. Menajeri Andy Bara, kalecinin milli takım için büyük maaşları reddettiğini söyleyerek Girona yönetimini eleştirdi. Sportif Direktör Quique Carcel ve teknik direktör Michel ise "oynama garantisi yok" diyerek yanıt verdi.

HIRVAT BASINI: MİLLİ TAKIM TEHLİKEDE

Girona'ya transfer olduktan sonra henüz sahaya çıkamayan Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde yedek kulübesine mahkum kaldı.

Hırvat basını, kalecinin süre alamaması halinde milli takımda yerini kaybedebileceğini yazdı. Bu durum Hırvat futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

MENEJERİNDEN TEPKİ: BÜYÜK MAAŞI REDDETTİ

Livakovic'in transferinde rol oynayan menajer Andy Bara, Hırvat file bekçisinin durumuna tepki gösterdi. Bara, "Transferinde ben de yardımcı oldum. Teknik direktör ve kulüp onu çok istiyordu. Livakovic, sadece oynamak için büyük bir maaşı reddetti çünkü milli takım onun için en önemli şey" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli menajer, "İlk maçta oynamadı, 'Yeni geldi, sonraki maçta oynar' dedim. 0-4 kaybettikleri maçta da oynamadığını görünce şok oldum. Hatta oynamadığı halde bonservisini almak istediklerini duyunca güldüm" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

GİRONA CEPHESİNDEN YANIT: HİÇ KİMSEYE GARANTİ VERMEDİK

Bara'nın bu açıklamaları üzerine Girona Sportif Direktörü Quique Carcel sessizliğini bozdu. Carcel, "Hiç kimseye burada garanti bir forma sözü vermedim. Livakovic'in menajeri ne söylüyor bilmiyorum ama böyle bir söz imkânsız. Herkes gibi o da forma için mücadele etmeli" dedi.

Carcel, transfer süreciyle ilgili olarak da "Kaleci pozisyonunda değişiklik planlamamıştık ama Livakovic gibi bir ismi transfer etme fırsatı çıkınca değerlendirdik. Ancak oynama garantisi yoktu" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR MİCHEL: KARARLARI BEN VERİRİM

Girona Teknik Direktörü Michel, kaleci tercihine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok basit, takımın ihtiyaçlarına göre karar veriyorum. Livakovic'i daha iyi tanımam gerekiyor, o da bizi tanımalı. Bu bir süreç. Üç iyi kalecimiz var ve karar bana ait" diyerek tartışmalara nokta koydu.