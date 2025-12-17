TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 Zonguldakspor FK: 2
TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Giresunspor, sahasında Zonguldakspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçta Zonguldakspor'un gollerini Özcan Yaşar ve Muhammed Alzin kaydetti.
TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği Zonguldakspor FK'ya 2-0 mağlup oldu.
Stat: Çotanak
Hakemler: Talha Öztürk, Volkan Esen, Turan Çelik, Eren Delioğlu
Giresuınspor: Göktan, Ali Emirhan, Talha, Emirhan, Orçun Kaan, Yunus Emre (Mustafa Kuzey dk. 52), Yiğit Hasan, Şenel Hami, Muhammet (Esat dk. 90+2), Şahin, Muhammet Bedirhan (Arda Efe dk. 72)
Zonguldakspor FK: Enes, Fadıl, Özkan (Melih Mert dk. 90), Fatih Yiğit, Adem Ali (Emir dk. 82), Yiğit, Ali, Kemal, Özcan, Muhammed, Berkay
Goller: Özcan Yaşar (dk. 46), Muhammed Alzin (dk. 72) (Zonguldakspor FK)
Sarı kartlar: Şenel Hami Aydemir, Mustafa Kuzey Kaşık, Ali Emirhan Akçay, Yiğit Karataş (Giresunspor), Ali Barak, Muhammed Alzin, Adem Ali Barkan (Zonguldakspor FK) - GİRESUN