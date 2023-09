Giresunspor ve Manisa FK Berabere Kaldı

1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor ile Manisa FK arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Bersan Duran, Barış Çiçeksoyu

Bitexen Giresunspor : Erhan Anapa, Talha Ülvan (Dk. 38 Mehmet Kesik), Faruk Can Genç, Kadir Seven, Şahin Dik, Erol Can Akdağ (90+3 Kasım Alperen Köşker), Furkan Kütük, Çekdar Orhan, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 62 Kuwas), Savicevic, Mert Han Kurt (90+3 Eren Nizam)

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Bedirhan Altunbaş (Dk. 79 Doğukan Emeksiz), Ayberk Karapo, Graovaci, Kaan Kanak, Topalli (Dk. 57 Diallo), Tugay Kaçar (Dk. 70 Tabla), Burak Altıparmak (Dk. 79 Muhammet Enes Kiprit), Kerim Frei (Dk. 57 Korenica), Oğuz Gürbulak, Sandro Lima

Sarı kartlar: Dk. 44 Savicevic, Dk. 72 Kadir Seven (Bitexen Giresunspor ), Dk. 69 Korenica ( Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bitexen Giresunspor ile Manisa FK, golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan saha içerisinde bir anda yere düştü. Ambulansta sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Kaplan'ın tansiyonunun düştüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.